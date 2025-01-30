Бывший свердловский чиновник пытался выйти из-под стражи

Об этом сообщили в пресс-службе суда.
25 декабря 2024 года Ленинский районный суд заключил под стражу бывшего сотрудника министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игоря К. до 23 февраля 2025 года.
По версии следствия, бывший чиновник выращивал коноплю в железнодорожных контейнерах, которые располагались в Белоярском районе.
В апелляционной жалобе адвокат обвиняемого просил изменить меру пресечения на иную, которая не связана с содержанием под стражей. Свердловский областной суд оставил ее без удовлетворения.
«МК-Урал» ранее писал, что приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств вынес Красноуфимский районный суд в отношении 44-летнего иностранного гражданина. Речь шла о партии наркотиков общим весом почти в 5 килограммов.
Суд назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.