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Бывший свердловский чиновник пытался выйти из-под стражи

30 января Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката Игоря К., обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств организованной группой в крупном размере).

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

25 декабря 2024 года Ленинский районный суд заключил под стражу бывшего сотрудника министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игоря К. до 23 февраля 2025 года.

По версии следствия, бывший чиновник выращивал коноплю в железнодорожных контейнерах, которые располагались в Белоярском районе.

В апелляционной жалобе адвокат обвиняемого просил изменить меру пресечения на иную, которая не связана с содержанием под стражей. Свердловский областной суд оставил ее без удовлетворения.

«МК-Урал» ранее писал, что приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств вынес Красноуфимский районный суд в отношении 44-летнего иностранного гражданина. Речь шла о партии наркотиков общим весом почти в 5 килограммов.

Суд назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.