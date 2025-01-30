Тошнота, рвота и головокружение. Пять детей попали в больницу Бурятии с одинаковыми симптомами за три дня

Тошнота, рвота и головокружение, у некоторых одышка, шум в ушах и мерцание перед глазами. За три дня в Детскую республиканскую клиническую больницу Бурятии поступило пять детей с одинаковыми симптомами. Врачи поставили диагноз — отравление угарным газом. В последние дни в республике стоят морозы и сибиряки стали активно топить печи. Правда, вот не все дожидаются полного прогорания дров и преждевременно закрывают заслонки.
— Случаи обращения даже семьями. В одной семье пострадали двое подростков, также в другой семье тоже двое. В одном случае пострадал ребенок до года. Действие газа происходит не сразу, требуется несколько часов и наступает отравление. При вдыхании углекислого газа молекулы связываются с гемоглобином крови и препятствуют переносу кислорода, — отмечает заведующая отделением анестезиологии и реанимации ДРКБ Наталия Страхова.
Все дети с отравлением были определены в отделение анестезиологии и реанимации. Сейчас их уже распределили по профильным отделением до выздоровления. Врачи отмечают, что отравление угарным газом может обернуться летальным исходом.