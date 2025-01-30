В Екатеринбурге пенсионер перевел аферистам 2,7 миллиона рублей

Пожилой екатеринбуржец под диктовку лжесотрудника «ФСБ» перевел на «специальные счета» мошенников 2,7 миллиона рублей сбережений. Когда пенсионер обратился в банк, чтобы снять накопления, он пояснил работнику, что деньги ему нужны для покупки квартиры дочери.
Сначала дедушке позвонила неизвестная девушка и представилась «сотрудником Роскомнадзора», она пояснила, что на него оформлена доверенность, по которой злоумышленники пытались снять деньги с его банковского счета. Затем ему позвонила «сотрудник ФСБ» и убедила пожилого мужчину снять все свои сбережения и перевести их на «специальный счет». Когда деньги аферистам уже были переведены, мужчине снова позвонили и потребовали проехать в банк для оформления кредита.
74-летний мужчина, когда понял, что его обманули, обратился с заявлением в дежурную часть отдела полиции 9 УМВД по Екатеринбургу.
По факту хищения денежных средств у пенсионера возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.