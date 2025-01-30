Что говорят похищенные в рехаб в Сибири

«Мне однажды назначали “терапию”, суть которой была в следующем. Нужно было писать одно и то же слово много раз без сна, без еды. Такое наказание могло продлиться до утра, а порой и до двух суток без перерыва. Если человек не успевал дописать до приема пищи, то лишался его», — пояснила женщина.