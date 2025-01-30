Что говорят похищенные в рехаб в Сибири

В Красноярске вынесли приговор основателю и сотрудникам центра социальной помощи «Спарта», в котором сомнительными способами избавляли наркозависимых людей от их пагубных пристрастий.
Уголовные дела были возбуждены в 2020 году. Расследование было долгим. Приговор огласили лишь в январе 2025 года. Судя по всему, обвиняемые рассчитывали на мягкое наказание, но вышло не совсем так — все получили реальные сроки заключения. Подробнее о деле и приговоре — в материале krsk.aif.ru.
Пять человек на скамье подсудимых.
Скандальный центр социальной помощи «Спарта», действовавший в Ирбейском районе с 2014 по 2016 годы, прославился своими пыточными условиями содержания и исправления наркозависимых. Их морили голодом, лишали сна, заставляли сутками без перерыва писать фразы в качестве наказания, обливали холодной водой и практиковали прочие методы, которые нельзя назвать гуманными. Деятельность центра признали незаконной, а в отношении основателей возбудили уголовные дела. И вот они подошли к своему завершению.
В зал Ленинского районного суда основатель центра социальной помощи «Спарта», 36-летний Иван Шишлонов, вошел веселым. Настроение было хорошее. Он поприветствовал своего адвоката, затем они что-то сказали друг другу и стали ждать судью. Иван — единственный из всех фигурантов, кто находился в клетке.
Трое других подельников ожидали вердикт, сидя в зале суда. От камер не прятались. Разве что один из обвиняемых пришел в черной толстовке с капюшоном и нацепил маску. Еще один присутствовал на оглашении по видеосвязи. Всего на скамье подсудимых было пять человек, организаторы и соруководители центра — Иван Шишлонов, Максим Кармишин, Евгений Островский, Георгий Стариков и Денис Шнайдер.
Когда судья начала оглашать приговор, они явно были в недоумении. Каждый обвиняемый получил реальный срок. Всех взяли под стражу прямо в зале суда. Одного за другим их сковывали наручниками. Иван Шишлонов, покидая суд, заявил, что в деле была масса нарушений.
Молодых людей осудили по целому ряду уголовных статей — тут и истязания, и незаконное лишение свободы, и похищение человека. Наказание им грозило внушительное, но в итоге основатель «пыточного» центра получил 10 лет колонии общего режима, а его подельники — от 5 до 7 лет колонии общего или строгого режима.
«Лечили» пациентов два года.
Как рассказали в прокуратуре, реабилитационный центр для наркозависимых «Спарта» был открыт в декабре 2014 года в селе Талое Ирбейского района. Основателем был на тот момент 25-летний Иван Шишлонов. Рехаб представлял собой небольшое одноэтажное деревянное здание, огороженное со всех сторон забором. Рядом тайга, да пара старых домов.
Шишлонов подыскал команду «специалистов». Брал людей среди своих знакомых. Какой-либо квалификации у них не было. Они не горели желанием помогать людям. Подельники исполняли роль реабилитологов, занимались поиском клиентов, бухгалтерией и контролем за жертвами.
Для «Спарты» создали рекламные материалы, сверстали сайт, завели страницы в соцсетях, чтобы рассказывать побольше о деятельности и завлекать «пациентов». И вскоре у них появились первые клиенты. Центр постепенно раскручивался. Туда могли направить даже по рекомендациям из наркологических клиник. Однако лечение в центре напоминало скорее пытки, о чем рассказывали проходившие реабилитацию.
«На протяжении двух лет фигуранты избавляли зависимых людей от их пагубных склонностей самыми изощренными способами. Они прибегали к таким методам, как унижение, оскорбление пациентов, физическое, психологическое насилие, лишение сна, еды. Зависимых людей могли обливать холодной водой даже в морозы, их заставляли носить тяжести целыми днями, всячески подавляли волю», — рассказала krsk.aif.ru старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Красноярского края Олеся Климова.
Пациентов не отпускали, чтобы не терять деньги.
Сами наркозависимые вполне понимали, что с ними обращались жестоко. Так, на суде одна из пострадавших рассказала, как наказывали их. Им проводили так называемую «терапию».
«Мне однажды назначали “терапию”, суть которой была в следующем. Нужно было писать одно и то же слово много раз без сна, без еды. Такое наказание могло продлиться до утра, а порой и до двух суток без перерыва. Если человек не успевал дописать до приема пищи, то лишался его», — пояснила женщина.
По её воспоминаниям, в центре был строгий распорядок дня. В 8 утра подъем, завтрак, зарядка, письменная работа, на которую отводилось до двух часов, остальное время — трудотерапия: пилить и колоть дрова, таскать воду с колонки, убирать снег, заниматься готовкой еды. Пища была весьма скудной. За воровство еды наказывали. Обливания холодной водой проводились ежедневно.
Фигуранты частично признали вину в содеянном. Основатель центра Иван Шишлонов рассказывал на следствии, почему наркозависимым запрещалось покидать территорию.
«Я понимал, что необходимо принять меры, чтобы они не покинули территорию, иначе родственники перестанут платить. До находившихся в центре доводилась информация, что за побег грозит наказание. Один из них за попытку побега в течение месяца копал яму», — отмечал Шишлонов.
За содержание наркозависимых в «Спарте» их родственники ежемесячно платили от 5 до 20 тысяч рублей. Всего потерпевшими от действий сотрудников центра социальной реабилитации, по данным Следственного комитета, признаны 20 человек, в том числе несовершеннолетняя девушка. Центр просуществовал около двух лет — с декабря 2014 по ноябрь 2016 года. Он был закрыт из-за выявленных нарушений, главное из которых — нахождение в жилом помещении.
Сбежавшую из центра до сих пор не нашли.
Кроме этого, в апреле 2016 года из «Спарты» пропала 21-летняя Мелисса Пенклиди. С момента исчезновения девушки прошло уже почти десять лет, но, как krsk.aif.ru рассказали в пресс-службе регионального СК, о местонахождении девушки до сих пор ничего неизвестно.
«По факту пропажи Мелиссы в 2016 году было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ “Убийство”. Девушку искали сотрудники правоохранительных органов, волонтеры, были размещены ориентировки. Обследовались территория реабилитационного центра, лесной массив. В ноябре 2018 года дело передали в центральный аппарат СК. Были предположения, что она могла уехать в Санкт-Петербург, но каких-либо сведений о местонахождении пропавшей за прошедшие годы так и не появилось. Расследование продолжается», — отметили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.