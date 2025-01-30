Водителю автобуса вынесли приговор за смертельное ДТП с ребенком в Братске

Суд признал 46-летнего водителя рейсового автобуса виновным в смертельном ДТП. Трагедия произошла в сентябре 2023 года в Падунском районе. Тогда водитель сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Иркутской области.
Установлено, что в результате наезда девочка погибла. В момент происшествия автобус был технически исправен. Суд посчитал, что водитель проявил небрежность и утратил контроль за движением управляемого им транспорта, в результате чего поздно заметил пешехода на нерегулируемом переходе.
Шофёр не снизил скорость и не остановился перед зеброй, не уступил дорогу девочке и сбил ее.
В судебном заседании подсудимый вину признал частично, указывая на то, что он не оспаривает сам факт смертельного ДТП с его участием. Однако из-за темного времени суток, отсутствия освещения и темной одежды потерпевшей он не увидел ее. Считает, что пешеход вышла прямо под колеса автобуса.
Суд проверил различные версии о невиновности подсудимого, для этого были назначены видеотехническая и автотехническая экспертизы. По их результатам суд установил, что водитель имел возможность избежать наезда на пешехода путем торможения.
По приговору суда мужчине назначили 3 года в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению ТС в течение 2,5 лет.