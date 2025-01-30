Водителю автобуса вынесли приговор за смертельное ДТП с ребенком в Братске

Установлено, что в результате наезда девочка погибла. В момент происшествия автобус был технически исправен. Суд посчитал, что водитель проявил небрежность и утратил контроль за движением управляемого им транспорта, в результате чего поздно заметил пешехода на нерегулируемом переходе.

Шофёр не снизил скорость и не остановился перед зеброй, не уступил дорогу девочке и сбил ее.