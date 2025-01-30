Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителю автобуса вынесли приговор за смертельное ДТП с ребенком в Братске

Мужчина за рулем транспорта сбил девочку на «зебре».

Источник: IrkutskMedia.ru

Суд признал 46-летнего водителя рейсового автобуса виновным в смертельном ДТП. Трагедия произошла в сентябре 2023 года в Падунском районе. Тогда водитель сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Иркутской области.

Установлено, что в результате наезда девочка погибла. В момент происшествия автобус был технически исправен. Суд посчитал, что водитель проявил небрежность и утратил контроль за движением управляемого им транспорта, в результате чего поздно заметил пешехода на нерегулируемом переходе.
Шофёр не снизил скорость и не остановился перед зеброй, не уступил дорогу девочке и сбил ее.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично, указывая на то, что он не оспаривает сам факт смертельного ДТП с его участием. Однако из-за темного времени суток, отсутствия освещения и темной одежды потерпевшей он не увидел ее. Считает, что пешеход вышла прямо под колеса автобуса.

Суд проверил различные версии о невиновности подсудимого, для этого были назначены видеотехническая и автотехническая экспертизы. По их результатам суд установил, что водитель имел возможность избежать наезда на пешехода путем торможения.

По приговору суда мужчине назначили 3 года в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению ТС в течение 2,5 лет.