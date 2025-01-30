Электромонтер из Братска потерял почти 2 млн рублей из-за лжеброкеров

В Братске 40-летний электромонтер стал жертвой мошенников, перечислив им почти 2 млн рублей. Злоумышленники убедили его установить специальное приложение и перевести деньги на якобы «брокерский счет». В итоге, после попытки вывести средства, мужчина обнаружил, что его онлайн-счет заблокирован, а деньги похищены, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.