Электромонтер из Братска потерял почти 2 млн рублей из-за лжеброкеров

В Братске 40-летний электромонтер стал жертвой мошенников, перечислив им почти 2 млн рублей. Злоумышленники убедили его установить специальное приложение и перевести деньги на якобы «брокерский счет». В итоге, после попытки вывести средства, мужчина обнаружил, что его онлайн-счет заблокирован, а деньги похищены, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.
С заявлением о хищении 1,9 млн рублей в полицию обратился братчанин, который получил звонок от незнакомца с предложением заработать на торговле ценными бумагами. На протяжении 4-х дней он переводил деньги на указанные счета и, по советам «экспертов», оформлял кредиты для увеличения несуществующей прибыли.
При попытке вывести полученные проценты с так называемой «торговой» платформы мошенник попросил жертву найти «бенефициаров» и оплатить комиссию. Однако выполнить требования злоумышленников не удалось — онлайн-счет оказался заблокирован, а средства были украдены.