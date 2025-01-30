МИД РФ: данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Информации о выживших при столкновении самолета и вертолета в небе над Вашингтоном, по имеющимся у властей США данным, нет. Дипломаты РФ продолжают выяснять данные о россиянах на борту, сообщил департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в своем Telegram-канале.