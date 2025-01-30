МИД РФ: данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет

«По информации властей, данных о выживших нет, ведется поисково-спасательная операция, — указали в дипведомстве. — Посольство России в США выясняет, были ли на борту российские граждане».
Как сообщили в Федеральном авиационном управлении США, в воздухе у аэропорта имени Рейгана столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk. Лайнер American Airlines выполнял рейс из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. По сведениям источников телеканала CNN в Пентагоне, вертолет принадлежал Сухопутным войскам США.