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СК организовал проверки после двух пожаров с погибшими в Омской области

Обе трагедии произошли в один день с разницей в пару часов.
Источник: Комсомольская правда

Следователи начали проверки по факту двух пожаров, в которых погибли двое омичей. Обе трагедии произошли в один день, 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Первый пожар со смертельным исходом произошел в дачном доме в СТ «Ратоборец», расположенном на окраине Омска. Там погибла 48-летняя женщина. Предварительная причина возгорания — неисправность печного отопления.

Второй пожар в тот же день случился в частном доме в Марьяновке. Огонь унес жизнь 69-летнего мужчины. На данный момент предварительной причиной случившегося считают замыкание электропроводки.

Примечательно, что первоначально МЧС указывало, что пожар произошел не в Марьяновке, а в поселке Марьяновском, расположенном в 6 километрах от нее.

По итогам обеих проверок будут приняты процессуальные решения.