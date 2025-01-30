СК организовал проверки после двух пожаров с погибшими в Омской области

Следователи начали проверки по факту двух пожаров, в которых погибли двое омичей. Обе трагедии произошли в один день, 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Первый пожар со смертельным исходом произошел в дачном доме в СТ «Ратоборец», расположенном на окраине Омска. Там погибла 48-летняя женщина. Предварительная причина возгорания — неисправность печного отопления.
Второй пожар в тот же день случился в частном доме в Марьяновке. Огонь унес жизнь 69-летнего мужчины. На данный момент предварительной причиной случившегося считают замыкание электропроводки.
Примечательно, что первоначально МЧС указывало, что пожар произошел не в Марьяновке, а в поселке Марьяновском, расположенном в 6 километрах от нее.
По итогам обеих проверок будут приняты процессуальные решения.