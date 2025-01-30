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СК проверит обстоятельства гибели матери и ребенка при пожаре в Ростове

Следователи начали проверку после гибели матери и ребенка в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали выяснять обстоятельства гибели 38-летней женщины и ее 4-летнего сына во время пожара в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

— Следователь осмотрел место происшествия, назначены необходимые экспертизы. Сейчас проводится доследственная проверка, по ее результатам примут процессуальное решение, — рассказали в СК.

Трагедия произошла на улице Левоневского в ночь на 30 января. По данным МЧС, в доме выгорело 120 кв. метров. Предварительно, женщина и ребенок умерли от отравления продуктами горения.