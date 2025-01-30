Пьяный водитель на легковушке сбил пенсионерку в воронежском райцентре

Авария произошла утром 29 января в городе Бутурлиновка. Водитель «Хендэ-Акцент» сбил пожилую женщину. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
По предварительным данным полиции, 37-летний житель районного центра ехал по улице Дорожной на легковушке. Примерно в 07.40 около дома № 69 он сбил 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне видимости нерегулируемой «зебры».
В результате ДТП пенсионерка получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение, где она скончалась.
Оказалось, что водитель в момент аварии был пьян. По результатам освидетельствования у мужчины обнаружили 0,720 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.
Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.