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Пьяный водитель на легковушке сбил пенсионерку в воронежском райцентре

Женщина скончалась на месте.

Источник: Комсомольская правда

Авария произошла утром 29 января в городе Бутурлиновка. Водитель «Хендэ-Акцент» сбил пожилую женщину. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, 37-летний житель районного центра ехал по улице Дорожной на легковушке. Примерно в 07.40 около дома № 69 он сбил 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне видимости нерегулируемой «зебры».

В результате ДТП пенсионерка получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение, где она скончалась.

Оказалось, что водитель в момент аварии был пьян. По результатам освидетельствования у мужчины обнаружили 0,720 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.