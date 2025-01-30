Пожар в башкирском селе унес жизнь пожилого инвалида

В Хайбуллинском районе Башкирии оборвалась жизнь пожилого мужчины. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Трагедия случилась в селе Татыр-Узяк. На улице Советская загорелся жилой бревенчатый дом. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 54 квадратных метров. К сожалению, в ходе тушения на полу зала был обнаружен мертвым 63-летний мужчина. Известно, что он был инвалидом и не мог быстро передвигаться.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причина инцидента. На месте работает дознаватель МЧС.
— Установите пожарный извещатель. Прибор среагирует громким звуком на дым, разбудит, тебя, если спите, даст шанс на спасение, — заявили в экстренной службе.
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