Волгоградская дорожная компания заплатила 54 млн за картельный сговор

Четыре компании из Волгоградской области и соседних регионов попались на завышении цен на дорожные работы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФАС, фирмы, занимающиеся строительством и ремонтом дорог в стране, выплатили крупный штраф за участие в картельном сговоре. Антимонопольщики доказали, что ООО «Ростовское ДСУ», ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой», ООО «Тацинское ДСУ» и ООО «Т-Транс» заключили соглашение о поддержании цен на торгах по госзаказам. Это касалось 121 торговой процедуры на общую сумму более 24 миллиардов рублей, включая объекты по нацпроектам.