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На Кубани женщина задушила соседку поясом от халата

В Новокубанском районе суд вынес приговор 44-летней местной жительнице, признанной виновной в убийстве соседки и краже ее имущества.

Трагедия произошла утром 4 мая 2024 года. По данным суда, осужденная пришла в дом потерпевшей, где между женщинами вспыхнул конфликт. В ходе ссоры обвиняемая повалила соседку на диван, выхватила у нее пояс от халата и задушила. После этого она забрала вещи убитой и распорядилась ими по своему усмотрению.

Суд, учитывая обстоятельства дела и позицию государственного обвинителя, назначил женщине 7,5 лет колонии общего режима.