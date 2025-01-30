Транспортные полицейские задержали самого «незаметного» вора в Красноярске

Записи с камер видеонаблюдения показали, что к спящему пассажиру подошел мужчина в капюшоне, слегка прикрывшем голову, вытащил вещи из кармана куртки и сел рядом. Когда прибыл наряд полиции, подозреваемый сначала не проявлял беспокойства, но позже, опасаясь задержания, оставил украденное на скамье.