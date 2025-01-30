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Транспортные полицейские задержали самого «незаметного» вора в Красноярске

В Красноярске на железнодорожном вокзале пассажир сообщил полиции об исчезновении двух телефонов, беспроводных наушников и борсетки с документами.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, он пользовался вещами перед тем, как ненадолго уснул в зале ожидания. Сотрудники полиции набрали номер одного из телефонов и обнаружили пропавшие предметы на соседней скамье — звонок был слышен оттуда.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что к спящему пассажиру подошел мужчина в капюшоне, слегка прикрывшем голову, вытащил вещи из кармана куртки и сел рядом. Когда прибыл наряд полиции, подозреваемый сначала не проявлял беспокойства, но позже, опасаясь задержания, оставил украденное на скамье.

Задержанным оказался 57-летний житель Забайкальского края. Он пояснил, что находится в Красноярске, временно подрабатывая случайными заработками, и упомянул, что час назад пил пиво с потерпевшим.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), где максимальное наказание достигает пяти лет лишения свободы. Суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что мечтавший о Лондоне красноярец попытался обмануть полицейского.