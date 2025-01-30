Водитель автобуса из Братска сбил девочку на зебре и ответил в суде

Еще в сентябре 2023 года в Братске произошла трагедия. Как сообщили в Падунском районном суде, девочка переходила дорогу по зебре в темное время суток, когда водитель рейсового автобуса ее сбил. Мужчина признал вину частично и пояснил, что он не увидел ребенка из-за плохого освещения и темной одежды на пешеходе. Также сибиряк заявил, что она вышла прямо под колеса автобуса.