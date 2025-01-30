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Водитель автобуса из Братска сбил девочку на зебре и ответил в суде

Трагедия произошла в сентябре 2023 года.

Источник: Комсомольская правда

Еще в сентябре 2023 года в Братске произошла трагедия. Как сообщили в Падунском районном суде, девочка переходила дорогу по зебре в темное время суток, когда водитель рейсового автобуса ее сбил. Мужчина признал вину частично и пояснил, что он не увидел ребенка из-за плохого освещения и темной одежды на пешеходе. Также сибиряк заявил, что она вышла прямо под колеса автобуса.

— Судом установлено, что водитель технически исправным рейсовым автобусом проявил небрежность и утратил контроль за движением управляемого им транспортного средства, в результате чего поздно заметил пешехода на нерегулируемом переходе, — пояснили в пресс-службе суда.

Во время разбирательства также проводили видео- и автотехническую экспертизы. С помощью них стало ясно, что водитель мог избежать ДТП. В итоге по решению суда сибиряк признан виновным и отправиться в колонию-поселения на три года с лишением водительских прав на 2,6 года.