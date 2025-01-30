Главный дорожник Челябинска Нвер Колозян сел на пять лет за махинации

В Челябинске по решению Центрального райсуда директора ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна приговорили к пяти годам колонии строгого режима за махинации в сфере дорожного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
Его признали виновным в даче взятки в особо крупном размере.
Сотрудники УФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что с 2021 по 2023 года виновный передавал должностным лицам ОГКУ «Челябинскавтодор» взятки в размере более восьми миллионов рублей, а также материалы и услуги имущественного характера.
Взамен их снабжали информацией о грядущих проверках испытательной лаборатории и закрывали глаза на дефекты в работе в ходе исполнения контрактов по ремонту дорогу в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На основании результатов, представленных сотрудниками УФСБ, в СУ СКР России возбудили и расследовали уголовное дело.
Помимо пяти лет в колонии, Колозяну также назначили выплатить штраф в размере 40 миллионов рублей. Он также не сможет занимать руководящие должности в коммерческих организациях на три года.