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Главный дорожник Челябинска Нвер Колозян сел на пять лет за махинации

Директор ООО «Уралдорстрой» также заплатит 40 млн рублей штрафа.

В Челябинске по решению Центрального райсуда директора ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна приговорили к пяти годам колонии строгого режима за махинации в сфере дорожного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Его признали виновным в даче взятки в особо крупном размере.

Сотрудники УФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что с 2021 по 2023 года виновный передавал должностным лицам ОГКУ «Челябинскавтодор» взятки в размере более восьми миллионов рублей, а также материалы и услуги имущественного характера.

Взамен их снабжали информацией о грядущих проверках испытательной лаборатории и закрывали глаза на дефекты в работе в ходе исполнения контрактов по ремонту дорогу в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На основании результатов, представленных сотрудниками УФСБ, в СУ СКР России возбудили и расследовали уголовное дело.

Помимо пяти лет в колонии, Колозяну также назначили выплатить штраф в размере 40 миллионов рублей. Он также не сможет занимать руководящие должности в коммерческих организациях на три года.