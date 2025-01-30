В Омской области расследуют обстоятельства двух смертельных пожаров

Следователи и сотрудники МЧС напоминают жителям региона о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности. Важно проверять исправность печей и электроприборов, не перегружать сеть, доверять ремонт профессионалам и следить за работой отопительных систем. Специалисты также рекомендуют устанавливать пожарные извещатели и держать под рукой огнетушитель, который в экстренной ситуации может помочь спасти жизнь.