В Омской области расследуют обстоятельства двух смертельных пожаров

В Омской области следственные органы выясняют обстоятельства двух пожаров, которые произошли 29 января и унесли жизни людей.
Первый случай зафиксирован в садовом товариществе «Ратоборец». По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления, в результате погибла 48-летняя женщина.
Второй пожар случился в рабочем посёлке Марьяновка. Здесь загорелся частный дом, причиной, по предварительной версии, стало короткое замыкание электропроводки. В огне погиб 69-летний мужчина.
Следователи и сотрудники МЧС напоминают жителям региона о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности. Важно проверять исправность печей и электроприборов, не перегружать сеть, доверять ремонт профессионалам и следить за работой отопительных систем. Специалисты также рекомендуют устанавливать пожарные извещатели и держать под рукой огнетушитель, который в экстренной ситуации может помочь спасти жизнь.
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