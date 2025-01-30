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Автобус сбил подростка в Сергаче

Пострадавшего госпитализировали.

Источник: РИА "Новости"

Автобус наехал на двенадцатилетнего подростка в Сергаче утром 29 января, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе Госавтоинспекции по Нижегородской области.

ДТП произошло на улице Бударагина около дома № 71 в районе 07:51. Водитель сбил ребёнка при попытке разъехаться со встречным транспортным средством.

Мальчика госпитализировали. Обстоятельства случившегося на данный момент выясняются.

Ранее стали известны подробности ДТП с маршруткой на Канавинском мосту. В аварии пострадали пять человек, всем потребовалась госпитализация.