Автобус сбил подростка в Сергаче

Автобус наехал на двенадцатилетнего подростка в Сергаче утром 29 января, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе Госавтоинспекции по Нижегородской области.
ДТП произошло на улице Бударагина около дома № 71 в районе 07:51. Водитель сбил ребёнка при попытке разъехаться со встречным транспортным средством.
Мальчика госпитализировали. Обстоятельства случившегося на данный момент выясняются.
Ранее стали известны подробности ДТП с маршруткой на Канавинском мосту. В аварии пострадали пять человек, всем потребовалась госпитализация.