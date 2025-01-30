Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми суд освободил владельцев «Камской долины» от исполнения наказания

Андрею Гладикову и Алевтине Романовой вынесли обвинительный приговор.

Источник: Комсомольская правда

В Индустриальном суде Перми завершили рассмотрение уголовного дела в отношении бывших владельцев строительной компании «Камская долина». Андрея Гладикова и Алевтину Романову признали виновными в злоупотребление полномочиями.

Ввиду истечения срока давности суд освободил обвиняемых в преступлении от исполнения наказания.

Суд приговорил по предъявленной уголовной статье владельцев «Камской долины» к лишению свободы сроком на 2 года. Обвинение требовало приговорить Андрея Гладкова к 4 годам колонии общего режима, Алевтину Романову — к 5 годам.

По версии следствия, в 2014—2018 годах холдинг получил 1,83 млрд руб. на строительство четырех многоквартирных домов. Дома стали долгостроями, пострадавшими признали несколько сотен обманутых дольщиков.

Следствие и гособвинение посчитало, что полученные средства руководство компании использовало для строительства других объектов. «Коммерсант-Прикамье» напомнил, в ходе предварительного следствия и рассмотрения дела по существу обвиняемые своей вины не признавали.

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Андрея Гладикова и Алевтины Романовой осенью 2022 года.

Весной прошлого года Пермский краевой суд в четвертый раз приступил к апелляции на приговор экс-руководителю АО «Камская долина» Алевтине Романовой.