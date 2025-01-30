Продавцы контрафактного алкоголя получили условные сроки под Новосибирском

Купинский районный суд Новосибирской области вынес приговор Сергею Азарёнку и Рустаму Хидирову, признав их виновными в продаже контрафактного алкоголя. Мужчины обвинялись в незаконной закупке, хранении и продаже спиртосодержащей продукции без лицензии с 2018 года по март 2023 года.
Азарёнок и Хидиров использовали помещение мойки и арендованный склад в Купино для хранения алкоголя, который приобретали у неустановленного лица. Они не были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и работали без необходимой документации.
В марте 2023 года сотрудники ФСБ России изъяли контрафактную продукцию. Азарёнок полностью признал свою вину, тогда как Хидиров частично оспаривал наличие корыстного умысла.
Суд приговорил обоих к условному лишению свободы на срок 1 год и 6 месяцев с испытательным сроком 1 год. Приговор пока не вступил в законную силу.