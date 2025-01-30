Проезд по Рудневскому мосту во Владивостоке заблокирован массовым ДТП (ОБНОВЛЕНО В 18:01)

Автомобили столкнулись так, что закупорили все полосы движения в обе стороны, предупреждают горожане. По предварительной информации, виновник ДТП выехал на полосу встречного движения, протаранив два автомобиля. Информации о пострадавших не поступало — ущерб причинён лишь моральный тем водителям, которым теперь придётся выезжать из затора, образовавшегося перед местом ДТП, и искать альтернативные объезды.