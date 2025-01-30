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Проезд по Рудневскому мосту во Владивостоке заблокирован массовым ДТП (ОБНОВЛЕНО В 18:01)

Очевидцы предупреждают, что проезд по Рудневскому мосту во Владивостоке заблокирован из-за массового ДТП, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Автомобили столкнулись так, что закупорили все полосы движения в обе стороны, предупреждают горожане. По предварительной информации, виновник ДТП выехал на полосу встречного движения, протаранив два автомобиля. Информации о пострадавших не поступало — ущерб причинён лишь моральный тем водителям, которым теперь придётся выезжать из затора, образовавшегося перед местом ДТП, и искать альтернативные объезды.

Водителям придётся учитывать, что не все дороги, спуски и подъёмы успели очистить от снега после снегопада 28 января. По словам представителей городской администрации, специалисты работают по графику, но единовременно убрать снег сразу везде не получится — слишком большой объём работ.

Обновлено в 18:01. Уточняется, что водитель Toyota Prius выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Toyota Aqua. От удара «Акву» отбросило на второй «Приус». Пострадавшее лицо всё же есть — пассажир «Аквы».