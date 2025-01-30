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Прокуратура взяла на контроль расследование гибели матери и ребенка в Ростове

Прокурорскую проверку начали в Ростове-на-Дону после смертельного пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону взяли на контроль проверку пожара, в котором погибли 38-летняя мать и ее 4-летний сын. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

— Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Также на контроле находится процессуальная проверка, которую начали следователи, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным МЧС, трагедия произошла на улице Левоневского в ночь на 30 января. В доме выгорело 120 кв. метров. Предварительно, женщина и ребенок умерли от отравления продуктами горения.