Прокуратура взяла на контроль расследование гибели матери и ребенка в Ростове

В Ростове-на-Дону взяли на контроль проверку пожара, в котором погибли 38-летняя мать и ее 4-летний сын. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
— Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Также на контроле находится процессуальная проверка, которую начали следователи, — говорится в сообщении надзорного ведомства.
По данным МЧС, трагедия произошла на улице Левоневского в ночь на 30 января. В доме выгорело 120 кв. метров. Предварительно, женщина и ребенок умерли от отравления продуктами горения.