Воронежского нотариуса осудили за сожжение тела мужа

Изначально дело Подобедовой и Полищука было объединено в одно производство и даже дошло до суда в апреле 2023 года. Однако в том же месяце его вернули правоохранителям, дело в отношении сообщника нотариуса выделили в отдельное производство. В октябре 2024 года ему вынесли аналогичный приговор, также были удовлетворены требования потерпевших на 1 млн руб. в сумме.