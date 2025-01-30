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Личность нападавшего на женщину в подъезде дома во Владивостоке установлена

Оказалось, что ранее он был судим за преступления против собственности.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке установили личность злоумышленника, совершившего нападение на женщину в подъезде жилого дома на улице Аллилуева. Им оказался 37-летний местный житель, ранее судимый за преступления против собственности. Об этом рассказала помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю (по общественно-политической работе) Лаура Скоробогатова, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, шокирующий инцидент произошёл сегодня ночью, 30 января. Сначала в сети разлетелось видео, на котором неизвестный жестоко избивает женщину в подъезде жилого дома. А затем в пресс-службе СК пояснили, что гражданин с применением насилия совершил половой акт с 37-летней потерпевшей, после чего скрылся с места происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Редакция ИА PrimaMedia следит за развитием событий.