Личность нападавшего на женщину в подъезде дома во Владивостоке установлена

Напомним, шокирующий инцидент произошёл сегодня ночью, 30 января. Сначала в сети разлетелось видео, на котором неизвестный жестоко избивает женщину в подъезде жилого дома. А затем в пресс-службе СК пояснили, что гражданин с применением насилия совершил половой акт с 37-летней потерпевшей, после чего скрылся с места происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело.