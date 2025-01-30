Очевидец рассказал об искрах, летевших от самолета при столкновении в США

Президент США Дональд Трамп возмутился произошедшим, обратив внимание, что самолет следовал по «идеальной и обычной траектории захода на посадку», а вертолет ровно летел в течение долгого периода времени. Он также выразил уверенность, что катастрофу можно было предотвратить.