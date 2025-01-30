Омичка, желая заработать на инвестициях, стала жертвой мошенников

После того как она внесла на счёт первые 5 тысяч рублей, ей начислили процент. Прибыль росла, и женщина продолжала пополнять счёт. Однако неожиданно его заблокировали. «Персональный менеджер» посоветовал ей привлечь компаньонов. Помочь согласились две подруги пострадавшей, они перевели 485 тыс. и 540 тыс. рублей. Потерпевшая поняла, что её обманули, только когда со счёта внезапно исчезли все деньги — более миллиона рублей.