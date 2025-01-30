Омичка, желая заработать на инвестициях, стала жертвой мошенников

Как сообщили в УМВД России по Омской области, 40-летняя жительница Октябрьского округа увидела рекламу, в которой якобы один из известных банков предлагал дополнительные источники дохода через инвестиции.
Перейдя по ссылке, она зарегистрировалась на платформе и оставила свой номер телефона. «Персональный менеджер», который не вызвал у женщины никаких подозрений, помог ей создать личный кабинет и торговую ячейку.
После того как она внесла на счёт первые 5 тысяч рублей, ей начислили процент. Прибыль росла, и женщина продолжала пополнять счёт. Однако неожиданно его заблокировали. «Персональный менеджер» посоветовал ей привлечь компаньонов. Помочь согласились две подруги пострадавшей, они перевели 485 тыс. и 540 тыс. рублей. Потерпевшая поняла, что её обманули, только когда со счёта внезапно исчезли все деньги — более миллиона рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Недавно мы сообщали, что мошенники пишут омичам от имени Ивана Колесника. Об этом зампредседателя правительства сообщил в своём Telegram-канале. Аферисты создали в мессенджере аккаунт, похожий на официальную страницу.