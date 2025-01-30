Диспетчер увидел огненный шар в небе после авиакатастрофы в Вашингтоне

«Скорее всего, это произошло на середине реки… Я просто увидел огненный шар, а потом он исчез. После их падения в реку я не видел ничего. Но столкновение произошло между CR-J (пассажирский самолет Bombardier CRJ700 — ред.) и вертолетом примерно в полумиле от посадочной полосы», — приводит телеканал текст записи слов диспетчера.
Сразу после инцидента диспетчеры закрыли все взлетно-посадочные полосы аэропорта Рейгана, возле которого произошло столкновение, отмечает телеканал.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.