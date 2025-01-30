Диспетчер увидел огненный шар в небе после авиакатастрофы в Вашингтоне

«Скорее всего, это произошло на середине реки… Я просто увидел огненный шар, а потом он исчез. После их падения в реку я не видел ничего. Но столкновение произошло между CR-J (пассажирский самолет Bombardier CRJ700 — ред.) и вертолетом примерно в полумиле от посадочной полосы», — приводит телеканал текст записи слов диспетчера.