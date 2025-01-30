В Ташкенте среди бела дня похитили девушку — ГУВД раскрыло детали преступления

Что произошло?
Личность похищенной девушки установлена — это 20-летняя Индира. В настоящее время она найдена, с ней работают психологи и сотрудники органов внутренних дел. Главным организатором преступления оказался 30-летний мужчина по имени Амаль, который вступил в сговор со своими знакомыми и разработал план похищения.
Как проходило похищение?
По словам самой Индиры, ее схватили прямо возле дома, рядом с детским садом «Лидер». Это тот самый момент, который был запечатлен на видео.
«На видео видно троих: за рулем сидел сам Амаль — как он позже объяснил, он не хотел попадаться на камеры. Подножку мне дал Михаил, который выбежал первым в кепке. Фамилии и отчества Михаила я не знаю. Его племянник Усман и третий, который стоял со стороны водительского, — это Умид, тоже его друг», — рассказала пострадавшая.
«У меня остались небольшие, но заметные шрамы, которые до сих пор не проходят. После удара головой у меня часто бывают головные боли и головокружение», — добавила она.
Что ждет преступников?
По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям: 137 (похищение человека) и 138 (насильственное незаконное лишение свободы).
Все подозреваемые установлены и задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается. Дело находится на личном контроле начальника ГУВД Ташкента. По его завершении будет принято законное решение.