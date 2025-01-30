В Ташкенте среди бела дня похитили девушку — ГУВД раскрыло детали преступления

«На видео видно троих: за рулем сидел сам Амаль — как он позже объяснил, он не хотел попадаться на камеры. Подножку мне дал Михаил, который выбежал первым в кепке. Фамилии и отчества Михаила я не знаю. Его племянник Усман и третий, который стоял со стороны водительского, — это Умид, тоже его друг», — рассказала пострадавшая.