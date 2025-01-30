Крушение самолета с российскими фигуристами в США. Главное

Среди пассажиров были тренеры и фигуристы сборной США по фигурному катанию, пишет The Wichita Eagle. Они летели в Вашингтон после Чемпионата США по фигурному катанию, который проходил в Уичито с 20 по 26 января. Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту разбившегося в Вашингтоне самолета находились фигуристы, тренеры и члены их семей, которые летели с соревнований в Канзасе.