Работники скорой помощи Прикамья спасли мать и двоих детей при утечке газа

Речь идёт об инциденте, который случился 29 января в Губахе. Местный житель вызвал скорую помощь в жилой дом для своей жены и двоих детей. Как оказалось, в квартире произошла утечка бытового газа, из-за которой родственники прикамца находились практически без сознания. Когда первая бригада прибыла на место происшествия, специалисты оценили ситуацию и отправились на помощь детям, которых эвакуировали первыми.