Работники скорой помощи Прикамья спасли мать и двоих детей при утечке газа

Работники скорой помощи в Пермском крае спасли мать и двоих детей во время инцидента с утечкой газа, сообщает минздрав региона.
Речь идёт об инциденте, который случился 29 января в Губахе. Местный житель вызвал скорую помощь в жилой дом для своей жены и двоих детей. Как оказалось, в квартире произошла утечка бытового газа, из-за которой родственники прикамца находились практически без сознания. Когда первая бригада прибыла на место происшествия, специалисты оценили ситуацию и отправились на помощь детям, которых эвакуировали первыми.
К моменту эвакуации детей к жилому дому прибыла вторая бригада скорой помощи, которая помогла матери пострадавших. Женщину было решено госпитализировать в губахинский филиал ГКБ № 4.
«В губахинском филиале ГКБ № 4 пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время все трое находятся в палатах в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает», — рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.
В день происшествия на место прибыли бригада № 42 — фельдшеры Вера Дудырева, Светлана Вахрушева и водитель Наиль Нарумов, а также бригада № 43, в составе которой трудятся фельдшеры Вера Черемных и Мария Фёдорова вместе с водителем Дмитрием Дудченко.