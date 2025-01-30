Фасад здания Минобрнауки в Казани загорелся из-за обрыва газового шланга

Здание, построенное в 1774 году по проекту архитекторов В. И. Кафтырева и П. Г. Пятницкого, является объектом культурного наследия республиканского значения и известно как «Дом П. Г. Каменева-Крупенниковых». Сейчас в нем располагается Министерство образования и науки Республики Татарстан.