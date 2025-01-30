В Татарстане мужчина потерял 1,5 млн руб. при покупке автомобиля в интернете

Позднее ему поступил звонок, в котором ему сообщили, что автомобиль не пропускают через таможню, так как на нем числится много штрафов и часть из них нужно оплатить. Потерпевший перевел необходимую сумму. После этого ему поступил повторный звонок с требованием оплатить оставшуюся часть штрафов, иначе машина останется на таможне и в дальнейшем придется разбираться с юристами. Только после этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников.