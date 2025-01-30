Экс-главе Усть-Кута дали 10 лет колонии за взятки и избиение заммэра района

Резонансное дело бывшего главы города Усть-Кута обрело новый поворот после решения Иркутской областного суда. Подсудимого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, избиении бывшего заместителя мэра Усть-Кутского района и превышении должностных полномочий. Как сообщили в СУ СКР и прокуратуре Иркутской области, в августе 2024 года чиновнику дали четыре года условно с испытательным сроком в пять лет и штрафом в миллион рублей. Гособвинителя такое решение не устроило и его обжаловали.