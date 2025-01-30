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Экс-главе Усть-Кута дали 10 лет колонии за взятки и избиение заммэра района

Бывшему главе изначально дали четыре года условно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Резонансное дело бывшего главы города Усть-Кута обрело новый поворот после решения Иркутской областного суда. Подсудимого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, избиении бывшего заместителя мэра Усть-Кутского района и превышении должностных полномочий. Как сообщили в СУ СКР и прокуратуре Иркутской области, в августе 2024 года чиновнику дали четыре года условно с испытательным сроком в пять лет и штрафом в миллион рублей. Гособвинителя такое решение не устроило и его обжаловали.

— Суд установил, что в 2019 году подсудимый, будучи главой города, выступая заказчиком по муниципальному контракту на благоустройство территории сквера у спортивного стадиона в Усть-Куте, подписал акты приемки и справки об их стоимости, несмотря на невыполнение работ в полном объеме, а также несоответствие части из них контракту и проектной документации, — поделились в прокуратуре.

За все вышеперечисленное экс-глава получил взятку от подрядчика в миллион рублей. Теперь экс-градоначальнику предстоит провести 10 лет в колонии строго режима и заплатить штраф в 13 миллионов рублей.