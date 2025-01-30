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Диспетчеры предупреждали вертолет о лайнере перед катастрофой в Вашингтоне

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Военный вертолет, столкнувшийся с лайнером в США, перед столкновением не отвечал на предупреждения диспетчеров о близости самолета, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на запись переговоров.

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«Аудиозапись… не содержит никакого ответа от вертолета… на предупреждения диспетчерской службы», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что менее, чем за 30 секунд до столкновения, диспетчеры спрашивали пилота вертолета, видит ли он самолет.

Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.

По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер.

Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.