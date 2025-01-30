Столкнувшийся с вертолетом самолет American Airlines развалился надвое

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа столкнулся в воздухе с вертолетом Blackhawk при заходе на взлетно-посадочную полосу 33 в Национальном аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне около 21:00 по местному времени (5:00 мск). Обломки самолета рухнули в реку Потомак. Пока обнаружены тела 18 погибших. Никто из них не выжил, подтвердили в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД России. В вертолете, который выполнял тренировочный рейс, было трое военных.