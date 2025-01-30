Дорога Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов стала самой аварийной в регионе

В Госавтоинспекции Свердловской области назвали самые аварийные дороги региона по итогам 2024 года. Среди федеральных трасс чаще всего ДТП происходят на дороге Екатеринбург — Тюмень. Также аварийная Пермь — Екатеринбург.
— На таких дорогах произошло 122 ДТП, в которых погибли 32 человека и 172 получили ранения, — рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов.
Среди региональных дорог на первом месте по аварийности Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога. На ней произошло 72 аварии с 15 погибшими. При этом 121 человек был ранен.
— На дороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло 69 ДТП: 18 погибло, 87 ранено, — добавил Алексей Спиридонов. — На дороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло 34 ДТП. В них 18 человек погибли, 55 ранены.
При этом самые аварийные дни это пятница и суббота. Более трети ДТП с погибшими происходило именно в эти дни.