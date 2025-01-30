ФСБ предотвратила готовившийся исламистами подрыв электрички на Ставрополье

Задержан исламист, который готовил подрыв электрички, следовавшей по маршруту Кисловодск — Минводы. Он намеревался совершить теракт дистанционным способом. У него в ходе обыска в Ессентуках силовики нашли компоненты, химические вещества и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства.