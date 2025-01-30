В Минтрансе озвучили минимальную сумму ущерба за ЧС в Керченском проливе

Чиновник направил депутатский запрос в Минтранс РФ о ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в акватории Черного моря в связи с крушением двух судов. Как оказалось, минимальный лимит ответственности за порчу природной среды составил 3 млрд рублей. При этом, по мнению Алексея Куринного, реальный ущерб окажется в десятки раз больше.