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В Минтрансе озвучили минимальную сумму ущерба за ЧС в Керченском проливе

Поступил официальный ответ.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

Реальный ущерб за загрязнение окружающей среды по обоим разрушенным в Черном море танкерам может быть в несколько раз больше предварительного расчета. Министерство транспорта России озвучило минимальную сумму. Об этом сказал депутат Госдумы Алексей Куринный, передает ИА KrasnodarMedia.

Чиновник направил депутатский запрос в Минтранс РФ о ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в акватории Черного моря в связи с крушением двух судов. Как оказалось, минимальный лимит ответственности за порчу природной среды составил 3 млрд рублей. При этом, по мнению Алексея Куринного, реальный ущерб окажется в десятки раз больше.

Как пояснили в Минтрансе, владельцем груза стала организация «Роснефть». Страхование перевозки осуществлялось компанией ВСК. При этом в ответе министерства собственники самих судов не фигурируют.

Напомним, что владельцы «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» до середины лета должны поднять танкеры со дна Керченского пролива. В соответствии с распоряжением, до 16 февраля необходимо разработать документацию, а до 16 марта — приступить к судоподъему.

Ранее информагентство сообщало, что капитанов обоих танкеров взяли под стражу до 17 февраля этого года. Правоохранительные органы дают оценки их действиям.

экология