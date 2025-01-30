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Дайверы, предположительно, нашли черный ящик лайнера, упавшего в Вашингтоне

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Дайверы, предположительно, обнаружили один из двух черных ящиков самолета, упавшего в Вашингтоне, сообщает телеканал CBS.

Источник: AP 2024

«Команда дайверов обнаружила, предположительно, один из двух самописцев самолета», — сообщил телеканал.


Телеканал отмечает, что пока неясно, идет ли речь об устройстве, записывающем переговоры экипажа, или о черном ящике, на котором хранятся данные о полете.

Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, она же сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа.

Посольство РФ в США сообщило РИА Новости, что выясняет, пострадали ли россияне в ходе авиапроисшествия.

Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.