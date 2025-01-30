Дайверы, предположительно, нашли черный ящик лайнера, упавшего в Вашингтоне

«Команда дайверов обнаружила, предположительно, один из двух самописцев самолета», — сообщил телеканал.
Телеканал отмечает, что пока неясно, идет ли речь об устройстве, записывающем переговоры экипажа, или о черном ящике, на котором хранятся данные о полете.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, она же сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа.
Посольство РФ в США сообщило РИА Новости, что выясняет, пострадали ли россияне в ходе авиапроисшествия.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.