Приморец третий раз за месяц нарушил ПДД и чуть не погиб

Ранее сообщалось о вынесении приговора водителю прицепа «Скания», который, перевозя железобетонные плиты по трассе Осиновка — Рудная Пристань, не закрепил груз надёжно, и плиты упали на полосу встречного движения, повредив несколько автомобилей. Два человека погибли, один получил тяжёлые травмы. Виновника автокатастрофы приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии-поселении.