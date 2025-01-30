Приморец третий раз за месяц нарушил ПДД и чуть не погиб

39-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Carina, нарушил правила проезда перекрёстка на 301-м километре трассы Осиновка — Рудная Пристань. Он не уступил дорогу автомобилю Toyota Prius, за рулём которого находилась 38-летняя женщина.
Столкновение было такой силы, что для ликвидации последствий автокатастрофы пришлось привлекать силы МЧС. Оба водителя и 19-летняя девушка, ехавшая с виновником аварии, госпитализированы с тяжёлыми травмами.
Водительский стаж нарушителя составляет 15 лет. В 2025 году (то есть за месяц) он уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. По факту ДТП продолжается проверка.
Ранее сообщалось о вынесении приговора водителю прицепа «Скания», который, перевозя железобетонные плиты по трассе Осиновка — Рудная Пристань, не закрепил груз надёжно, и плиты упали на полосу встречного движения, повредив несколько автомобилей. Два человека погибли, один получил тяжёлые травмы. Виновника автокатастрофы приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии-поселении.