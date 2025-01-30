Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приморец третий раз за месяц нарушил ПДД и чуть не погиб

В Кавалеровском районе Приморского края водитель, систематически нарушающий Правила дорожного движения, пострадал в автокатастрофе, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональное управление МВД.

Источник: ДЕЙТА

39-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Carina, нарушил правила проезда перекрёстка на 301-м километре трассы Осиновка — Рудная Пристань. Он не уступил дорогу автомобилю Toyota Prius, за рулём которого находилась 38-летняя женщина.

Столкновение было такой силы, что для ликвидации последствий автокатастрофы пришлось привлекать силы МЧС. Оба водителя и 19-летняя девушка, ехавшая с виновником аварии, госпитализированы с тяжёлыми травмами.

Водительский стаж нарушителя составляет 15 лет. В 2025 году (то есть за месяц) он уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. По факту ДТП продолжается проверка.

Ранее сообщалось о вынесении приговора водителю прицепа «Скания», который, перевозя железобетонные плиты по трассе Осиновка — Рудная Пристань, не закрепил груз надёжно, и плиты упали на полосу встречного движения, повредив несколько автомобилей. Два человека погибли, один получил тяжёлые травмы. Виновника автокатастрофы приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии-поселении.