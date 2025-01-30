Несколько ужасных аварий в Молдове: Погибли три человека

Три человека погибли в результате двух ДТП, произошедших вечером 29 января в стране.
Первое ДТП произошло около 21:30 в селе Рэуцель, Фалештского района. По предварительным данным полиции, автомобиль Toyota, за рулем которого находился 40-летний мужчина, двигаясь по дороге между селами Рэуцель и Пырлица, сбил велосипедиста, которым управлял 74-летний мужчина. Велосипедист скончался на месте.
Второе ДТП произошло около 22:00 на трассе Кишинев-Оргеев, близ Ставчен. 64-летний мужчина был сбит автомобилем Volvo, которым управлял 57-летний водитель, в момент, когда он переходил дорогу в неположенном месте, вне пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте.
А в Дрокии 48-летний водитель Renault сбил на «зебре» 73-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали, однако от полученных травм она вскоре скончалась.
Водители были трезвы.
Еще одно ДТП произошло в столице — автомобиль сбил 63-летнего мужчину на улице Б. Воевод. Он переходил дорогу по правилам. Пострадавшего увезли в больницу с множественными травмами.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.