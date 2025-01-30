Несколько ужасных аварий в Молдове: Погибли три человека

Первое ДТП произошло около 21:30 в селе Рэуцель, Фалештского района. По предварительным данным полиции, автомобиль Toyota, за рулем которого находился 40-летний мужчина, двигаясь по дороге между селами Рэуцель и Пырлица, сбил велосипедиста, которым управлял 74-летний мужчина. Велосипедист скончался на месте.