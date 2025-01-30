Три линии защиты памятника природы «Озеро соленое» от мазута создали на Кубани

Линии защиты сделали между озером и морем. Для отведения воды с нагонной волны в море создан специальный канал. Оборудован песчаный вал, который укреплен сетью вдоль берега. Кроме того, на участке сделали дополнительную линию из мешков с песком. Они установлены там, где до воды в озере могут достать морские волны.