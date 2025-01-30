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Три линии защиты памятника природы «Озеро соленое» от мазута создали на Кубани

Памятник природы «Озеро соленое» на Кубани оградили от моря.

Источник: Комсомольская правда

Три линии защиты памятника природы «Озеро соленое» от мазута создали на Кубани. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Линии защиты сделали между озером и морем. Для отведения воды с нагонной волны в море создан специальный канал. Оборудован песчаный вал, который укреплен сетью вдоль берега. Кроме того, на участке сделали дополнительную линию из мешков с песком. Они установлены там, где до воды в озере могут достать морские волны.

«17 декабря мы обнаружили проблему. А уже 18 числа здесь были первые участники ликвидации ЧС. Несмотря на все виды защиты, которые предусмотрены, работы продолжаются и по сей день», — сообщил начальник территориального отдела Управления особо охраняемыми природными территориями края Алексей Алексеев.

Всего в озере Соленом обитают 28 видов животных и 16 видов краснокнижных растений.

экология