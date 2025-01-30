На Урале убийце двухлетней девочки запросили 25 лет лишения свободы

Гособвинитель попросил суд назначить жителю Первоуральска, обвиняемому в убийстве и истязании двухлетней дочери своей сожительницы, наказание в виде 25 лет лишения свободы. Напомним, 28-летний мужчина бил ребенка и лишал свободы, находясь, в том числе, в состоянии наркотического опьянения. В итоге девочка умерла от травм в начале декабря 2023 года. «Систематически наносил ей побои и совершал иные насильственные действия с особой жестокостью, издевательствами, мучениями для ребенка», — следует из материалов уголовного дела.