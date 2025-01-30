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В Иркутске на бульваре Рябикова прорвало трубу

За движением на участке следят ГАИ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на бульваре Рябикова разлился настоящий потоп. Причина коммунальной аварии — прорыв трубы. Сейчас за движением на месте следят сотрудники Госавтоинспекции.

— В связи с прорывом воды в Свердловском районе Иркутска введено ограничение дорожного движения по бульвару Рябикова со стороны ООТ «Маршала Конева» в направлении ТЦ «Ручей», а также в обратном направлении, — сообщили в ведомстве.

На месте работают коммунальные службы. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют потоки транспорта до устранения последствий прорыва.