В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в США

«Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона. Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле информация о нахождении российских фигуристов на борту разбившегося лайнера.