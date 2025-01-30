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В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в США

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о гибели россиян при крушении самолета в США, заявил, что в России соболезнуют в связи с авиакатастрофой над Вашингтоном.

Источник: Reuters

Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг. На борту самолета Bombardier CRJ700 находились 64 человека. По информации СМИ, самолет раскололся на две части в результате столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Источник РИА Новости сообщал, что на борту самолета, в частности, находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

«Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона. Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле информация о нахождении российских фигуристов на борту разбившегося лайнера.

С 21 по 26 января в Уичито (штат Канзас) проходил чемпионат США по фигурному катанию. Наумов занял на прошедшем турнире четвертое место.

Песков Дмитрий