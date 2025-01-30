СК назвал сумму взятки в деле экс-гендиректора «Фонбета»

Дело против Анохина связано с его деятельностью в период работы в футбольном клубе «Химки», утверждает телеграм-канал Baza. Анохин возглавлял клуб в 2020—2021 годах. В декабре был задержан ведущий инвестор «Химок» бизнесмен Туфан Садыгов по делу о мошенничестве, затем его отпустили под залог. В РФС сообщили, что задержание Анохина не имеет отношения к его работе в футбольном союзе.