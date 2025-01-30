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СК назвал сумму взятки в деле экс-гендиректора «Фонбета»

Экс-глава «Фонбета» Сергей Анохин пытался через посредников передать взятку в размере 60 млн руб., говорится в сообщении Следственного комитета.

Источник: РИА "Новости"

Ранее называлась меньшая сумма по его уголовному делу — 50 млн руб.

Следствие считает, что Анохин не хотел, чтобы следователям были предоставлены результаты «результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы».

Анохин — бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза (РФС). Пост гендиректора «Фонбет» он занял в апреле 2022 года. Это одна из ведущих компаний на российском букмекерском рынке. Летом 2022-го «Фонбет» стал титульным и беттинговым партнером Кубка России.

При расследовании дела один из посредников и один из получателей взятки приняли участие в оперативном эксперименте. «После передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны», — сообщили в СК.

По делу проходят три человека — кроме Анохина это также «один из руководителей подразделений столичного МВД, а также юрист». Им предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК и ч. 4 ст. 291.1 УК).

Дело против Анохина связано с его деятельностью в период работы в футбольном клубе «Химки», утверждает телеграм-канал Baza. Анохин возглавлял клуб в 2020—2021 годах. В декабре был задержан ведущий инвестор «Химок» бизнесмен Туфан Садыгов по делу о мошенничестве, затем его отпустили под залог. В РФС сообщили, что задержание Анохина не имеет отношения к его работе в футбольном союзе.

СК