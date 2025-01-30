В Швеции убит организатор акций с сожжением Корана

«Сжигатель Корана Салван Момика был застрелен поздно вечером в среду в доме в Ховсье», — указано в заявлении.
Уточняется, что стокгольмский окружной суд в четверг должен был вынести приговор по статье о подстрекательстве. Но оглашение вердикта было отложено из-за смерти одного из обвиняемых.
Телеканал добавил, что полиция подтвердила смерть мужчины. Было начато расследование убийства.
SVT пишет, что в момент инцидента мужчина, вероятно, вел прямую трансляцию в социальных сетях и что некоторые части стрельбы могли быть сняты на видео. Однако полиция не подтвердила эту информацию.
Ранее, в августе прошлого года, главное управление прокуратуры Швеции возбудило дело в отношении Салвана Момики и Салвана Наджема, которые обвиняются в сожжении Корана. По данным следствия, летом 2023-го обвиняемые в Стокгольме сожгли Коран в четырех местах.
За 2023 год в странах Европы часто фиксировались случаи сожжения книг Корана. Так, 3 сентября в шведском Мальмё произошла очередная акция с сожжением Корана. В результате были задержаны как сам инициатор сожжения Священного Писания мусульман 37-летний Момика, так и пытающиеся его остановить.