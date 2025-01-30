В Швеции убит организатор акций с сожжением Корана

За 2023 год в странах Европы часто фиксировались случаи сожжения книг Корана. Так, 3 сентября в шведском Мальмё произошла очередная акция с сожжением Корана. В результате были задержаны как сам инициатор сожжения Священного Писания мусульман 37-летний Момика, так и пытающиеся его остановить.