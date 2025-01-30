«С помощью бельевой веревки спустился на четвертый этаж, разбил стеклопакет». В Новолукомле мужчина украл $22 000 у бывшего начальника

В Новолукомле вор вынес $22000 из квартиры, спустившись туда на бельевой веревке. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что в Чашникский РОВД с заявлением о краже в квартире обратился 70-летний житель Новолукомля. Он сообщил, что у него пропало более 22 тысяч долларов, около 3000 евро, а также ювелирные украшения.
Сотрудники милиции установили личность и задержали подозреваемого, которым оказался 55-летния местный житель. Ранее он работал в компании, где потерпевший занимает должность заместителя директора. Фигурант считал, что бывший руководитель хранит у себя дома крупную сумму.
В МВД уточнили, что задержанный около месяца готовился к совершению преступления. Дождавшись отъезда мужчины в Минск, он поднялся ночью на крышу пятиэтажки.
«С помощью бельевой веревки спустился на четвертый этаж, разбил стеклопакет, проник в квартиру и вынес ценности», — отметили в сообщении.
Сказано, что украденное фигурант спрятал в тайнике в 20 километрах от своего дома. В ведомстве уточнили, что большая часть похищенного была изъята, ее вернут законному владельцу. Следователи завели уголовное дело в отношении жителя Новолукомля за кражу в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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