Песков: подтверждается гибель в авиакатастрофе в США российских фигуристов

«Мы видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости из Вашингтона. Сожалеем, соболезнуем родным и близким, которые потеряли, потеряли наших сограждан», — сказал пресс-секретарь во время пресс-колла. Отвечая на вопрос о возможном диалоге двух президентов, он сказал, что пока таких контактов не планируется.