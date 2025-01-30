70-летний мужчина погиб на пожаре в Черемховском районе

Пожар случился в двухквартирном доме в деревне Русская Аларь Черемховского района. 70-летний мужчина уснул с непотушенной сигаретой, а тлеющий окурок упал на кровать из-за чего и произошло возгорание.
— 70-летнего мужчину спасти не удалось, а трое жильцов из соседней квартиры, почувствовав запах гари, выбрались самостоятельно. Одна из квартир выгорела полностью, над второй огонь повредил кровлю, — сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Пожар потушили на 95 квадратах, 13 огнеборцев с помощью 4 единиц техники.